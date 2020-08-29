"Yaşamak için güzel bir akşam" dedi, kazada öldü

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Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin üzerinden geçen bir haftada yaralar sarılıyor.

Dereli ilçesini vuran afette 10 kişi hayatını kaybetti. 2'si asker 6 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

Kentte hayatın normale dönmesiyle ilgili çalışmalar ise hem resmi görevlilerin hem de vatandaşın işbirliği ile yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu bölgede ulaşımın sağlanamadığı noktaya kepçe üzerinde ulaşmış, kısa sürede çalışmalara Türkiye'nin dört bir yanından gelen takviye ekiplerle devam edilmişti.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 28, 2020

Bölgeden bir hafta boyunca gelen seferberlik görüntülerinden birini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu'nun "Günün fotoğrafı" notuyla paylaştığı karede bir kadın jandarma astsubayın çalışmalara katıldığı görülüyor. Çizmesini giyip elindeki süpürge ile çamurun temizleyen jandarma astsubay, sosyal medya kullanıcılarının da takdirini topladı.

CUMHURBAŞKANI DA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pazartesi günü selin vurduğu Giresun'a gidip çalışmaları yerinde inceleyecek. Bu sürecin en az hasarla atlatılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bölgedeki çalışmalara katılan Bakan Pakdemirli aracılığıyla verdiği mesajda "Bu devlet hiçbir zaman vatandaşını yalnız bırakmaz" demişti.