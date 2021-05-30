Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamBakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten açıklama - Haberler
ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan açıklama

Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, THY ya da ülkenin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı ve ilişkisinin bulunmadığını bildirdi

Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten açıklama - Haberler
Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten açıklama
0:00 / 0:00
AA

Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt verildi.

AA'da yer alan habere göre şirketin, kurucusu Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddialara kesin ve net bir cevap olması için paylaşmak isteriz ki, Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır. İddia sahipleri, gerekli başvuruları yaparak iddiasını ispat imkanına sahiptir ve bununla mükelleftir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Varank: "14 milyon kişiye hibe desteği sağladık"
İŞ-YAŞAM"14 bin kişiye hibe desteği sağladık"
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
İŞ-YAŞAMİlk çeyrek büyüme yarın açıklanıyor
Dikkat! Yarın son gün!
İŞ-YAŞAMVergi ödemelerinde yarın son gün!
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı kuraklık raporunu açıkladı
İŞ-YAŞAMKuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor
İŞ-YAŞAMÇanakkale Köprüsü'nde yeni aşamaya geçildi
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk: Üreticinin yüzünün güldüğü bir sezon bizi bekliyor
İŞ-YAŞAMİşte fındıkta rekolte beklentisi
Türkiye ve İngiltere arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi
İŞ-YAŞAMİngiltere ile menşe esasları belirlendi
Halka arz olacak şirketler hangileri?
İŞ-YAŞAMHalka arz olacak şirketler hangileri?
'Evlenecek çiftlere sıfır faizli kredi verilmeli'
İŞ-YAŞAMSıfır faizli 'evlilik kredisi' önerisi
"Getir" Amsterdam'da hizmet vermeye başladı
İŞ-YAŞAM"Getir" Amsterdam'da hizmet vermeye başladı