        Bakan Tekin'den 4+4+4 sistemi açıklaması

        Bakan Tekin'den 4+4+4 sistemi açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 eğitim sistemine dair, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Sadece çocuklarımızın diğer ülkelerdeki gibi daha erken yaşta eğitimlerini tamamlayıp toplumsal hayata katılmalarını istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:45
        Bakan Tekin'den 4+4+4 sistemi açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar" dedi.

        Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, muhalefetin "çocuk işçilerin sayısının artması ve kız çocuklarının eğitiminin ertelenmesi" eleştirilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

        Söz konusu eleştirileri yapanların iyi niyetli olmadığını dile getiren Tekin, siyasi partilerin, özellikle ana muhalefet partisi genel başkanının, toplumda doğruyu, gerçeği, demokrasiyi ve hukuk devletini konsolide etmek için eğitimci rolü üstlenmesi gerektiğini belirtti.

        "MODERN ÜLKELERDE YÜRÜYEN SÜREÇLERİ TÜRKİYE'DE DE YÜRÜTMEYE ÇABALIYORUZ"

        Bakan Tekin, attıkları bütün adımlarla, modern ülkelerde yürüyen süreçleri Türkiye'de de yürütmeye çabaladıklarını vurgulayarak, geçen yıl müfredatla ilgili çalışmalarda gösterdikleri çabayı, bu yıl zorunlu eğitim tartışmalarında gösterdiklerini aktardı.

        Çocuk işçiliğini teşvik edecek hiçbir söylemde bulunmadıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti: "Biz çocuklarımızın hayata bir an önce atılabilecek düzeyde, yaşamdan kopmadan, yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz. Bunun için de eğitim öğretim müfredatımızı zaten revize etmiştik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgası beceri üzerine bir müfredat olması. Bu yüzden muhalefete böyle boş konuşmalar, kendi pozisyonlarını, kendi meşruiyetlerini gölgeleyecek tartışmalar yerine gerçek şeylere odaklanmalarını tavsiye ediyorum."

        "ÖNERİLERİNİZ BAKANLAR KURULU İLE TBMM'NİN GÜNDEMİNE GELECEK"

        Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar." açıklamasında bulundu.

        Bu konuya yönelik önerilerinin olduğunu belirten Tekin, bunların Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışılacağını söyledi.

        Tekin, "Biz hiçbir yerde '2 formül var, 5 formül var, 3 formül var' böyle ifadeleri hiçbir yerde kullanmadık. Bu söylenenleri nereden üretiyorlar? Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. İnandıkları yalan üzerinden de yorum yapıyorlar. Sonra da ben 'abur cubur adam' dediğim zaman kızıyorlar. Yani gerçekten ne konuştuklarını anlamıyorum. Ya okuma yazmaları yok ya dinlemeye, anlamaya tahammülleri yok" ifadelerini kullandı.

        Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Söylediğimiz şey şu, 'çocuklarımızın yükseköğretimle beraber hayata atılmaları için 25-26 yaş bandı çok geç, daha erken yaşlara çekebilir miyiz.' Buradaki mücadele, tartışmamız bu."

