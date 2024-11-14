Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında kumanya polemiği: Konser paralarını getirsinler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda,Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde, getirdikleri kumanyaları göstererek, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda öğrencilere kumanya dağıtamadığını söyledi.

Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Komisyon salonuna girdiğinde de tartışma devam etti.

CHP'li milletvekilleri, salona giren Bakan Tekin'i yanlarında getirdikleri içerisinde süt, meyve ve sandviç olduğu görülen kumanyayla "Sayın Bakan öğrencilere dağıtamadığınız kumanyaları getirdik. Bakmak isterseniz." diyerek karşıladı. Bakan Yusuf Tekin de CHP'li vekillere, "CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce" diyerek karşılık verdi.

AK Parti milletvekilleri de "Önce İzmir Körfezi'ni temizleyin. Kokuyor İzmir." şeklinde tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, öğrencilerin 3'te birinin okula aç gittiğini söyleyerek, "Bir öğün öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği verilmesi talebimiz var. Görüşmelerden sonra bu konuda önerge de vereceğiz. Destek vermenizi istiyoruz." dedi.