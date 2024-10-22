Bakan Tekin: Öğrencilerimiz yapay zeka ile geliştirilmiş modelimizi YKS sınavlarına yönelik yoğun şekilde kullanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, eğitim-öğretim ortamlarını hem fiziki anlamda hem de içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek altyapıya kavuşturmak istediklerini ve bunun için çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Bu yıl 9. sınıf öğrencilerinin muhatap oldukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin böyle bir çabanın ürünü olduğunu dile getiren Tekin, eğitimde dünyada ve televizyonlarda örnek gösterilenleri yaptıklarını ifade etti.

Şu anda tüm okulların fiziki yapı itibarıyla dört dörtlük hale dönüştüğünü söyleyen Tekin, "Ama bunları da yeterli bulmadık. Teknolojik altyapımızı geliştiriyoruz. Şu anda en ücra köşedeki okullarımız dahil internet altyapısına kavuşmuş durumda" diye konuştu. REKLAM İnternet altyapısına kavuşturdukları okullara internet erişimi de sunduklarını aktaran Tekin, sınıfların tamamına etkileşimli tahtalar koyduklarını, dünyada bütün sınıflarda akıllı tahta bulunan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. EBA platformuyla istenilen bütün bilgilere ulaşılabildiğini vurgulayan Tekin, bazen okul dışında paylaşılanın yanında yardımcı kaynaklara müracaat edildiğini gördüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yardımcı kaynaklar bizim açımızdan sıkıntılı. Altını çizerek söylüyorum bu yardımcı kaynaklar yani Bakanlığın bastıkları dışında hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Siz şöyle zannediyorsunuz, 'O kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, dolayısıyla bizim sınava hazırlık sürecimizde bize katkı verecekler' zannediyorsunuz, onların hiçbirisini biz onaylamadık. Sizi süreç içerisinde yanlış yönlendirebilir o kitaplar. Bizim okullarımızdaki öğretmenler, sizin derslerinize giren öğretmenler, dışarıda gidip merdiven altında kurs aldığınız diğer öğretmenlerle asla kıyaslanacak kişiler değillerdir. Size bu konuda en doğru bilgi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz."

REKLAM "YAPAY ZEKA UYGULAMASIYLA GELİŞTİRİLMİŞ BİR MODEL" Liselere geçiş sınavını Bakanlığın, üniversiteye geçiş sınavını ise ÖSYM'nin yaptığını anımsatan Tekin, sınavlarda sorulacak soruların tamamının müfredatta yer aldığını bildirdi. Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin sisteme adapte edildiği bir uygulama için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tekin, "Tanıtımını yaptığımız şey aslında yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model. İnanıyorum ki size gerçekten çok faydası olacak. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin YKS sınavlarına yönelik yoğun bir biçimde kullanacağını tahmin ediyorum" dedi.