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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin, PISA 2022 Türkiye sonuçlarını değerlendirdi

        Bakan Tekin, PISA 2022 Türkiye sonuçlarını değerlendirdi

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:58
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        Bakan Tekin, PISA 2022 Türkiye sonuçlarını değerlendirdi
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        Tekin, sosyal medya hesabından "PISA 2022" ve "Eğitimin Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 Türkiye sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı

        Bakanlık olarak etkili ve sürdürülebilir eğitim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olan ve veriye dayalı yönetim anlayışlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Tekin, bu kapsamda 2003 yılından itibaren 3 yıllık döngüler halinde yapılan PISA araştırmalarına katıldıklarını belirtti.

        Bakan Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin,"2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Araştırma sonuçlarından hareketle eğitim süreçlerini daha ilerilere taşımaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Tekin, PISA 2022 uygulamasına destek veren ve raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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