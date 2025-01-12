Bakan Tunç'tan stajyer savcı için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayı Mithat Can Yalman için başsağlığı diledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayı Mithat Can Yalman için taziye paylaşımında bulundu.
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”