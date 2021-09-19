AA

Bakan Varank, Bilişim Vadisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, vatanın birliği ve dirliği için cansiperane mücadele eden tüm kahramanların Gaziler Günü'nü kutladı.

Bundan sadece 6 yıl önce kurulan SAHA İstanbul'un kısa sürede Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini aktaran Varank, sistemli ve özverili çalışmanın ürünü olan bu gelişimi memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Bu başarının ardındaki temel motivasyonun maddi kazanç olmadığını, millete, güzel ülkeye hizmet etme aşkı olduğunu vurgulayan Varank, vatansever kodlara sahip böyle girişimler sayesinde ülkenin, savunma, havacılık ve uzay konusunda dünyada öncü konuma yükseleceğine yürekten inandığını dile getirdi.

"SAHA İSTANBUL, KAMU ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

SAHA İstanbul'un kamu üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Varank, "Bir yandan firmalara rehberlik ederken diğer yandan komiteleriyle milli savunma, havacılık ve uzay sanayi için adeta işin mutfağında bizzat çalışıyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürün ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi için paydaşlar arasında adeta katalizör görevi görüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Saha İstanbul ile yakın diyalog içindeyiz." diye konuştu.

Bakan Varank, Saha İstanbul tarafından başlatılan inisiyatiflere gerekli desteği verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mesela CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi amacıyla başlayıp Milteksan'a giden süreci aslında birlikte olgunlaştırdık. Ülkemizde açık kaynak yerli ERP sisteminin geliştirilmesine yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri çağrısı, Bakanlığımız ve SAHA İstanbul'un istişareleri neticesinde şekillenmiş oldu. Yine SAHA İstanbul ile yerelde şehirlerimizin sanayi kümelenmelerini geliştirmeyi ve ulusal ekosisteme dahil etmeyi hedefleyen çalışmaları beraberce yürütüyoruz. Elbette alacak daha çok yolumuz var. Bu, uzun ve meşakkatli bir süreç ancak fedakar ve adanmış kadrolarla başarının mukadder olacağı da apaçık bir gerçek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hükümetimizle birlikte ülkemizi başarıya götürecek bu çabaların büyük memnuniyetle her zaman yanında durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"İNŞALLAH YIL SONUNDA İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNA İMZA ATACAĞIZ"

Savunma, havacılık ve uzay alanlarının ülkeler için artık ulusal güvenliğin teminatı konumuna geldiğini vurgulayan Varank, dünyanın en güçlü ülkeleri dahi, tereddütsüz şekilde milli gelirlerinin büyük bölümünü savunma sanayisine ayırmaya devam ettiğini kaydetti.

Savunma sanayisinde yakalanan ivmelenmenin, çarpan etkisiyle diğer sektörleri de geliştirdiğini anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. İşte bugün pandemiye rağmen üretim ve ihracatta kırdığımız rekorlar ortada. 2021 yılı ikinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılamız yüzde 21,7'lik önemli bir artış gösterdi. İmalat sanayisi öncülüğünde ulaştığımız bu başarılı performansla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Yine ihracatımızda da yıllık bazda yüzde 52 gibi rekor artış söz konusu. İlk 8 aylık ihracatımız 140 milyar doları geçmiş durumda. İnşallah yıl sonunda 200 hatta 210 milyar doları geçerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atmış olacağız.

Biliyorsunuz Türkiye, savunma sanayisi yolculuğuna Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen birkaç atılımın dışında maalesef çok geç başlamış oldu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla adeta şahlanma dönemine girdik. Savunma sanayisinde yüzde 25'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine ulaştırmayı başardık. Tabii bu yolculuk daha bitmedi. Savunma sanayisinin kritik sektörlerinde, kritik sistemlerinde yüzde 100 yerliliğe ulaşmayı bazı alanlarda hedef olarak koyuyoruz. Atalarımızın çok güzel bir sözü var; 'El atına binen tez inermiş' diye. Başkalarının ne yaptığına bakmaktan ziyade kendi heybemizde neler var, bunlara odaklanıyoruz."

"KALECİK HAVA ARAÇLARI TEST MERKEZİ'Nİ KURUYORUZ"

Sanayi altyapısının gelişimine de çok önemli katkılar sunduklarını belirten Varank, "En son projemizin sözleşmesini İDEF Fuarı'nda imzaladık. Ankara Kalkınma Ajansı'mızın desteğiyle Kalecik Hava Araçları Test Merkezi'ni kuruyoruz. Toplam bütçesi 10 milyon lira olan bu projeyle İHA ve dronlarımızın yetkinliklerini daha ileri seviyeye taşıyacak test hizmetleri verilecek." ifadelerini kullandı.

İş birliğini ve kümelenmeyi temin etmek amacıyla savunma sanayisine özel ihtisas OSB'ler kurduklarına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, bunların başında geliyor. Bu bölgeler tamamlanıp tam kapasite faaliyete geçtiğinde savunma ve havacılık sektörünün kalbi olacaklar. Yine Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi de bu konudaki önemli projelerimizden. Burada da savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere birçok konuda ileri teknolojili çalışmalar yürütülecek. Bu projelerle savunma sanayi atılımlarımız ülkemizin tüm sathına yayılacak."

"MAVİ VATAN, BU ÜLKEYE ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

Türkiye’nin kaderinin bu coğrafyanın kaderiyle beraber olduğunu belirten Bakan Varank, "Büyük ve güçlü Türkiye, tüm bölge ülkeleri için aydınlık geleceğin teminatıdır. İşte bu bilinç ve kararlılıkla özellikle savunma, uzay ve havacılıkta kendimize zorlayıcı hedefler belirledik." dedi.

Varank, bu hedeflere ulaşmanın yolunun bir, beraber ve tek yürek olmaktan geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kimseyi ötelemeden, tüm tarafları işin içine dahil ederek güç birliği içerisinde takım oyunu oynamamız gerekiyor. Tabii bunu yaparken siyasi iklimin de farkında olmamız gerekiyor. Dün gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili var. Eski büyükelçi, bir monşer diyebiliriz. Diyor ki 'Mavi Vatan yayılmacılık demektir.' Eğer biz siyaseten hep birlikte Mavi Vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok. Mavi Vatan demek, hak ve menfaatlerimizin olduğu her bölgede varlığımızı sürdürmek demektir ve Mavi Vatan bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir. Eğer bir emekli büyükelçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başdanışmanı, 'Mavi Vatan yayılmacılıktır.' diyorsa biz aslında boşa çalışıyoruz demektir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum: Ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan'da siyaset yapın diyorum."

Vizyon projeleri gerçekleştirmede en büyük sermayelerinin genç ve dinamik insan kaynağı olduğunu dile getiren Varank, bunun için gençlerin niteliğini artıracak, onlara teknolojiyi sevdirecek birçok özel politikayı uyguladıklarını kaydetti.

"TEKNOFEST'E TÜM ÇOCUKLARIMIZI AİLELERİYLE BEKLİYORUZ"

TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Ekol 42 Okulları gibi yeni nesil yaklaşımların bu potansiyeli kinetiğe dönüştürdüğünü anlatan Varank, "İşte her sene gençlerimizin heyecanla beklediği TEKNOFEST bu sene de geldi çattı. 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST'e tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi aileleriyle bekliyoruz." dedi.

Varank, "Bugünün gençleri 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları olacak. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında kaydettiği başarıların oluşturduğu çarpan etkisiyle adından daha sık söz ettiren bir sanayi ve teknoloji ülkesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul yönetimini ve paydaşlarını özverili çalışmalarından ötürü tebrik eden Varank, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.