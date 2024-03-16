Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Gaziantep'in Huzuru Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 12 Mart 2024 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar ve operasyonlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"94'ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellendi"

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörü kökünde kurutmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, Türkiye geneli ve Gaziantep özelinde yapılan terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri 94'ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellenmiştir. Terör finansmanına yönelik tüm örgütlere 183 operasyon yapılarak toplam 28 milyon 678 bin TL ele geçirildi" dedi.

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"Bu ülkede kimse benim vatandaşıma şekil yapamaz"

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine KOM, Narkotik, Siber suçlar 1 Haziran 2023-12 Mart 2024 tarihleri arasında bin 111 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7 bin 511 gözaltı, 2 bin 764 tutuklu ve bin 602 adli kontrol kararı çıktı. Toplamda 415 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 92 milyar TL maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Gaziantep'te de 44 operasyonda 18 organize suç örgütü çökertildi. Ben organize suç örgütlerine yönelik şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede kimse benim vatandaşıma şekil yapamaz. Biz de bu kapsamda bu operasyonları yaptık. Vatandaşlarımız da yüzde 98 oranında memnun kaldı ve 'ellerinize sağlık' dedi" şeklinde konuştu.

"35 bin 723 uyuşturucu operasyonu yapılarak 277 bin 477 gözaltı, 25 bin 3 tutuklu ve 11 bin 109 adli kontrol kararı verildi"

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Uyuşturucu madde ve tacirlere yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu madde tacirlerine yönelik toplam 35 bin 723 operasyon yapılarak 277 bin 477 gözaltı, 25 bin 3 tutuklu ve 11 bin 109 adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda toplam 114 ton, 38 milyon adet ve 155 milyon kök uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu süreçte Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinde 47 bin 83 ihbar sayısı ile 5 bin 228 operasyon yapılarak 6 bin 372 narkotik şüphelisi, bin 151 diğer suçlardan şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'dan suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için gayret vurgusu

Asayiş ile ilgili verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, Türkiye geneli ve Gaziantep özelindeki rakamları paylaşarak suç oranlarının daha da azaltılması için ve suçluların yakalanma oranının yükseltilmesi için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtti.

"Türkiye'de 4 milyon 505 bin 510 yasal göçmen var"

Düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de 4 milyon 505 bin 510 yasal göçmen var. Bunların 3 milyon 143 bin 635'i Suriyeli. Bunların 1 milyon 110 bin 881'i ikamet izinli, 250 bin 994'ü ise uluslararası koruması olan göçmenler. Düzensiz göçe yönelik 6 bin 8 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 bin 79 şahıs gözaltına alındı. Bunların 5 bin 46'sı tutuklandı, bin 303'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçe yönelik çalışmalara ait verileri paylaştı

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Mobil göç noktalarının öneminden de bahseden Yerlikaya, "Bugün itibariyle 30 büyükşehirde toplam 162 mobil göç noktasında 345 bin 275 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 64 bin 639 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu sürede 80 bin Suriyeli gönüllü güvenli geri döndü. Sınırdan 154 bin 392 düzensiz göçmenin geçişi engellendi. Toplam 232 bin 42 düzensiz göçmen yakalandı" şeklinde konuştu.

"Entegre sınır yönetimi ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı"

Entegre sınır yönetimi ile ilgili verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Toplam bin 160 kilometre güvenlik duvarı yapıldı. Bin 53 kilometre aydınlatma yapıldı. 368 kilometre kamera ve algılayıcı yapıldı" ifadelerini kullandı.

"20 bin 96 düzensiz göçmen charter uçuş ile sınır dışı edildi"

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Dünyanın pek çok ülkesine çok sayıda düzensiz göçmenin charter uçakla geri gönderildiğini de açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 Afrika ülkesine sınır dışı operasyon başarıyla ile gerçekleştirildi. 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplamda 104 charter özel uçuş seferi ile 20 bin 96 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Bakan Yerlikaya'dan kayıtdışı üretimle mücadele sinyali

Bakan Yerlikaya, Konuşmasının sonunda kayıtdışı üretimle ilgili de ciddi çalışmalar yapılacaklarını, kayıtdışı ile mücadele için çok sayıda operasyon yapılacağını vurguladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, "Deprem bölgesinde yaraları çok hızlı sarıyoruz. İlk kuraları çektik. Bugün itibariyle de teslim ettiğimiz anahtarlarını verdiğimiz ev sayısı yaklaşık bin 500'e ulaştı. Bir taraftan düzensiz göçle ilgili mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bir taraftan şehrin asayişi, huzuru anlamında yine sizin desteklerinizle elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Emniyet ve güvenlik olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu iki unsur çok önemli. Biz 20 yıl önce yola çıktığımızda hedefimizde öncelikle emniyet ve güvenlik var. 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük ve yaşadık. Bugün de önemli illerde valilik yapmış olan Bakanımız Ali Yerlikaya'nın tecrübeleriyle bu iki unsur çok önemli ve başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ben yaptığınız her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.