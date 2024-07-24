Bakan Yerlikaya: 2024 yılı emniyet müdürü ve emniyet amiri atamaları gerçekleşti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerin 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu
Giriş: 24.07.2024 - 00:37 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:38
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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