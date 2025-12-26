Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya'dan Gereği Yapıldı paylaşımı

        Bakan Yerlikaya'dan trafikte tartıştıkları sürücüyü darbedenlerin tutuklanmasına ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersinin Mezitli ilçesinde trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:11 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan Gereği Yapıldı paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Mersinin Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren C.T, M.T, H.T, M.T, C.T. ve E.T, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı." ifadesini kullandı.

        Resmi Gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle trafikte yol kesmenin, müstakil suç olarak düzenlendiğini hatırlatan Yerlikaya, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının kanunlaştığını vurguladı.

        Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Ayrıca ilk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre de saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Mersinin Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T, C.T, E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.T, M.T, H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle motosiklet çarptı

        Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu