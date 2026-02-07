Bakan Yerlikaya duyurdu: Hatay Erzin’de 324 km/s hız yapan motosikletli yakalandı: “Gereği yapıldı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada Hatay’ın Erzin ilçesinde otoyolda trafik güvenliğini hiçe sayan bir motosiklet sürücüsünün yakalandığını açıkladı. Paylaşımda, A.Ç. adlı sürücünün akrobatik hareketler yaptığı, art arda şerit değiştirerek hız sınırını aşırı derecede ihlal ettiği ve 324 km/s hıza ulaştığının tespit edildiği belirtildi. Yerlikaya, “Gereği yapıldı ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanın açıklamasına göre sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2026

Yerlikaya, Meclis’e sunulan Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nin yasalaşması halinde benzeri ihlaller için öngörülen yaptırımları da paylaştı. Makas atma eylemi için 90 bin TL idari para cezası verilecek, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 60 gün trafikten men edilecek. Aynı kişinin sürücü belgesi 5 yıl içinde ikinci kez geri alınırsa belge iptal edilecek. Yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 km/s ve üzeri aşanlara 30 bin TL idari para cezası kesilecek ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alınacak.