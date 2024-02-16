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        Haberler Gündem Politika Bakan Yerlikaya: Hiçbir vatandaşımızın evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz

        Bakan Yerlikaya: Hiçbir vatandaşımızın evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz

        Kilis'te depremzedeler için yapılan konutların kura çekimi ve hak sahiplerine teslim törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremzede hiçbir vatandaşımızın evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:38 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:38
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        "Evsiz kalmalarına müsaade etmeyiz"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun teslimini yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

        Depremlerde 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiğini aktaran Yerlikaya, afette binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.

        Depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremlerinde Kilis'te 33 canımızı yitirdik, 457 binamız yıkıldı. Yaşadığımız felaket ne kadar büyük ise bizim de dayanışmamız o kadar güçlü oldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Barınma hizmetlerine yönelik Kilis'imizde 2 bin 66 çadır, 406 konteyner kurduk. İhtiyaç sahibi 265 depremzedemize Esenkart dağıttık, 475'i ev sahibi, 903'ü kiracı olmak üzere toplam 1378 hanemize 53 milyon lirayı aşkın kira yardımı yaptık. Depremden sonra Kilis'e aktarılan toplam kaynak, devletimizin ödenek miktarı bugüne kadar yaklaşık 469 milyon lirayı aştı."

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        Yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Yerlikaya, "Kar kış, gece gündüz demeden asrın dayanışmasını ve birlikteliğini ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla deprem bölgesindedir. Yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmadan bize durmak yok. Bir tek vatandaşımızın dahi mağdur olmasına, evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

        YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT HEDEFİ

        Deprem konutlarını yaptıkça teslim etmeye devam edeceklerine işaret eden Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız." diye konuştu.

        Kilis'te kuraların çekilerek konutların hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Kilis'te 1555 konut, 38 iş yeri, 148 ahır olmak üzere toplam 1741 hak sahibi bulunuyor. Bugün il ve ilçe merkezlerimizde 967 kırsalda 136 olmak üzere toplam 1103 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz. Yine 1237 konutumuzun yapımı da olağanca hızıyla devam ediyor. Bu konutların da fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60'a yaklaştı. Demek ki tamam olmasına fazla bir zaman kalmamış. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere Allah'ın izniyle teslim edeceğiz."

        Depremzedelere konutlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir de katıldı.

        Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

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        #Ali Yerlikaya
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