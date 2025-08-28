Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız - Güncel haberler

        Bakan Yerlikaya: Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kalkanlar, karşılarında devletimizi bulacak. Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 20:45 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantının ardından basına bilgilendirme yapan Bakan Ali Yerlikaya, ağustosların Türk milletinin zafer ayı olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, "954 yıl önce Malazgirt Zaferi ile bu toprakları nasıl vatan kıldıysak, 103 yıl önce de Afyon Kocatepe’de, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, taarruza kalkan Mehmetçiklerimiz, Anadolu’ya mührümüzü vurdu. İşte o emirle, Türk milleti sadece düşmanı değil, korkuyu, umutsuzluğu ve esareti de yenmiştir" dedi.

        REKLAM

        'BU TOPRAKLARDA AYRILIĞA, FİTNEYE, İHANETE GEÇİT YOK'

        Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın ordusunda Türk’üyle, Kürt’üyle, omuz omuza yürüyen milletin Kocatepe’de de tek yürek, tek bilek olarak tarih yazdığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bizim gücümüz işte bu kardeşliktir. Aynı kıbleye yönelip, aynı bayrağın altında birleşen bir milletin yüzyılları aşan iradesidir. Bugün de biz 103 yıl önce Kocatepe’den yükselen o emri, yalnızca tarihten bir hatıra değil, yarınlara uzanan bir sorumluluk olarak taşıyoruz. Ama artık yeni bir hedefimiz var. Bu topraklarda teröre yer yok. Bu topraklarda ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, terörsüz Türkiye’yi kuruyoruz. Bu hedef sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin ta kendisidir. Ve bu mücadeleyi Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak veriyoruz" diye konuştu.

        'SUÇTA KİBİRLENENLERİN KİBİRLERİNİ KIRACAĞIZ'

        Afyonkarahisar'da huzuru temel alan toplantıyı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Huzuru bir istatistik değil, milletimizin en temel hakkı olarak görüyoruz. Suçun gölgesine izin vermeyen bir güvenlik anlayışıyla, adım adım, il il Türkiye’nin huzur haritasını inşa ediyoruz. Sadece operasyonlarla değil, veriyle, analizle, öngörüyle ve bilimsel yaklaşımlarla yol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenlik sadece müdahale değil, aynı zamanda öngörüdür. Hedefimiz nettir. Afyonkarahisar’da olduğu gibi, 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonunu, 'Terörsüz, suçsuz, güvensizliğe yer olmayan bir Türkiye' ile taçlandırıyoruz. Ve buradan açıkça söylüyorum; suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye’nin huzurunu bozmaya kalkanlar, karşılarında devletimizi bulacak. Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak."

        MOTOSİKLETLİ ÇETELERE ÖZEL TAKİP

        Motosikletli saldırılara özellikle vurgu yapmak istediğini belirterek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimiz koordineli biçimde sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip, yakalıyoruz. 2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1735’ti. Bu olaylarda 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında olay sayısını 415’e indirdik. (yüzde 76 olay sayısı düştü) Hayatını kaybedenlerin sayısını 48’den 31’e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401’den 242’ye düştü. 2025 yılında da olay sayısında düşüş devam ediyor. 8 ayda meydana gelen olay sayısı 183" dedi.

        Bakan Ali Yerlikaya konuşmasının sonunda Afyonkarahisar'la ilgili verileri de paylaştı. Bakan Yerlikaya daha sonra kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Fotoğraf:DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Ali Yerlikaya
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        5 ilde alevler yükseldi!
        5 ilde alevler yükseldi!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor