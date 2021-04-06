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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Yardımların Dünü ve Bugünü' paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, bakanlığın yaptığı sosyal yardımların dününü ve bugününü gösteren infografik paylaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020'de 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldığını bildirdi. Sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzde 81,7 ile ilk sırada yer aldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Yardımların Dünü ve Bugünü' paylaşımı
Bakan Selçuk'tan 'sosyal yardımlar' paylaşımı
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya, 2002'de yüzde 0,38 olan sosyal yardımların GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 1,37'ye, 2002'de yüzde 1,19 olan sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 2020'de yüzde 5,76'ya yükseldi. Nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı yüzde 96 oldu."

2020'de sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yüzde 81,7 ile ilk sırada geldiği vurgulanarak, Bakanlığı yüzde 11,6 ile belediyeler, yüzde 4,6 ile Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüzde 1,4 ile Türkiye Kömür İşletmeleri, yüzde 0,5 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 0,2 ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün izlediği kaydedildi.

BAKAN SELÇUK'TAN PAYLAŞIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, bakanlığın yaptığı sosyal yardımların dününü ve bugününü gösteren infografik paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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