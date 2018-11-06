Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:



OKULLARA BAĞLAMA GELİYOR

Okullara bağlama geliyor. İsteyen her okulda olması ve çocıklarımızım bunun eğitimini alması için çalışıyoruz. Bu bağlamda Kars’ta okullarda bağlamanın kullanılması ile ilgili bir lansman yapılacak. Çünkü çocuğun bağlaması tutması bile çok değerli. Onu eline aldığında arkasından Yunus Emre, Gevherî ve Karacaoğlan geliyor.



ÖĞRETMENDE ŞEFKAT OLMALI

Öğretmenin şefkatine bakılmalı,sonra arkası gelir. Bu yoksa bir meslek vardır ortada. Öğretmenlik, sadece öğretmek değil, aslında öğretmenin kendi öğrenme süreci. İyi bir eğitimcinin okulda karidorda yürüyüşü bile bir numunedir. Her mizaç türünde öğretmen olur.



KÖY ENSTİTÜLERİ DEVAM ETMELİYDİ

Bence devam etmeliydi çünkü kendi doğası içinde özgün bir tasarım içeriyordu. Günlük siyasi sıkıntılar vardı, belirli kişiler ya da gruplar, Köy Enstitüleri'ni kendi dünya görüşlerinin bir doktrinasyon aracı olarak kullanmaya başladılar. Köy Enstitüleri, doğru bir projeydi ve kendi içinde evrilebilirdi, bir tekamül olurdu ama bunun kısmen kötüye kullanımı, bu tür bir özgün tasarımın Türkiye'den çıkıyor olmasının da özellikle Marshall Yardımları politikası çerçevesinde düşündüğümüzde çok istenmediğini görüyoruz. Yani "Türkler özel bir şey yapmasın, uçak yapmasınlar, Köy Enstitüleri gibi orijinal okulları olmasın, Türkiye'nin kendi demiryolu stratejisi olmasın".



TAŞIMALI EĞİTİM İLGİLİ MESELELER BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR

Taşımalı eğitimle ilgili meseleler beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten bir tedbir almamız lazım. Köy okullarının aslında bir hayat sahnesi olduğunu, çocuğun yaşamla irtibatının orada sahicileştiğini unutmamamız lazım. Diğer türlü çocuğun hayatını çok yapaylaştırıyoruz ve eğitimi sadece öğretim prosesi gibi algılattırıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil.



MÜFREDAT KİŞİSELLEŞECEK

Bu çağın teknolojisindeki gelişmelerden dolayı, öğrenmenin bireyselleştirilmesi süreci hızlanacak. Kişiye özel öğrenme içerikleri oluşturulacak ve müfredat kişiselleşecek önümüzdeki süreçte. Bu kadar kitlesel eğitim, kitlesel imha doğurur. Bu kadar kitlesel eğitim doğru değil. Bir fabrika yemeği gibi bir şey yapıyoruz, anne yemeğine doğru gidişat, vizyon olmalı.

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