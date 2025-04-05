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        Haberler Gündem Bakanlık 2 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin müfettiş görevlendirdi

        Bakanlık 2 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin müfettiş görevlendirdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğunun kreşteki çocuklar tarafından darbedilmesi olayına ilişkin, ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve müfettiş görevlendirilmesine karar verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:33
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        Bakanlık çocuğa darp vakasında devrede
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

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        Bakanlığın ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

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        #çocuğa darp
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