        Bakanlık kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlık kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek

        Ticaret Bakanlığı, kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetlerinin titizlikle takip edileceğini, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen uygulamalara karşı gerekli müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:34
        Bakanlık kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
        Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamada, tüketicilerin alışveriş tercihlerini yüksek ölçüde etkileyen indirimli satış reklamlarının, Reklam Kurulunca yakından takip edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda, yılın en yoğun indirim dönemi olan kasım ayındaki kampanyalara ilişkin gerekli incelemelerin yapılacağına işaret edilen açıklamada, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıyan uygulamalara karşı idari müeyyidelerin gecikmeksizin uygulanacağı aktarıldı.

        "TÜKETİCİLER, ALIŞVERİŞ ÖNCESİNDE GERÇEK İHTİYAÇLARINI BELİRLEMELİ"

        Açıklamada, ayrıca tüketicilerin kasım ayı indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin uyarılar da yer aldı.

        Tüketicilerin alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemesi, satıcı ve sağlayıcı hakkında ön inceleme yapması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Satın alınacak mal veya hizmeti, sunulan 'avantajlı fiyat', 'yıldızlı ürün', 'en düşük fiyat' pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırın. İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edin, mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edin. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olun. İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol edin. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri, mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okuyun. '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle inceleyin."

        Açıklamada, yaşanılan mağduriyetlerin"https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" internet adresinde belirtilen esaslar doğrultusunda Reklam Kuruluna iletilebileceği aktarıldı.

        "SATICI, İNDİRİMLİ SATIŞLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİ AÇIKÇA BELİRTMELİ"

        İndirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların da indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, satıcıların, indirime konu ürün veya hizmetlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifade ve görsellerden kaçınması uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı söz konusuysa, satıcı ve sağlayıcıların bunu reklamlarda açıkça belirtmesi gerektiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tüketiciye sunulan 'avantajlı fiyat', 'yıldızlı ürün', 'en düşük fiyat' gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, koşullu satış kampanyalarında, bu kampanyaların hangi ürünlerde ve ne şartlarda geçerli olduğunu net şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Bakanlık olarak tüketicilerimizin haklarının korunması, adil, dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetleri titizlikle takip edilecek, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen her türlü uygulamaya karşı gerekli idari müeyyideler, Reklam Kurulu tarafından gecikmeksizin uygulanacak."

