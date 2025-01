Bakanlık listeyi güncelledi: Kıymada ve köftede tek tırnaklı et çıktı - Alışveriş Haberleri

Bakanlık listeyi güncelledi: Kıymada ve köftede tek tırnaklı et çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listeye 5 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı et tespit edilirken tam yağlı eritme peynirinde ise natamisin çıktı

Giriş: 06.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:03

