'Libya Davası': Fransa'da eski cumhurbaşkanı Sarkozy yargılanıyor

Fransa'nın sağcı eski cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ve aralarında üç eski bakanın da bulunduğu 12 kişinin, Libya'nın eski lideri Kaddafi'den büyük ölçekte para almak için komplo kurmak suçlamasıyla yargılanmasına bugün başlanıyor.

10 yıllık bir yolsuzluk soruşturmasının ardından mahkeme, soruşturma yargıçlarının Sarkozy ile Kaddafi arasında bir 'yolsuzluk anlaşması' yapıldığı ve aracıların Sarkozy'nin 2007'deki zaferle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı kampanyasını yasadışı yollardan finanse etmek üzere Paris'teki bakanlık binalarına nakit para dolu bavullar teslim ettiği iddialarını dinleyecek.

"Libya davası" olarak adlandırılan Sarkozy'nin adının karıştığı skandalların en büyüğü olan davanın 10 Nisan'a kadar sürmesi ve kararın daha sonraki bir tarihte verilmesi bekleniyor.

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69 yaşındaki Sarkozy yolsuzluk, yasadışı kampanya finansmanı, kamu fonlarının zimmete geçirilmesinin gizlenmesi ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek suç ortaklığı suçlamalarıyla karşı karşıya. 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Sarkozy, tüm suçlamaları reddediyor.

Aracılık rolünü oynamakla suçlanan Fransız işadamı Ziad Takieddine Lübnan'a kaçtı ve Paris'teki mahkemeye gelmesi beklenmiyor.

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, Sarkozy'nin duruşmaları 'kararlılıkla' beklediğini söyledi. Açıklama şöyle:

"Kampanyanın Libya tarafından finanse edilmesi söz konusu değil. Mahkemenin, soruşturmayı zehirleyen belirsiz teoriler tarafından yönlendirilmeden, gerçekleri objektif bir şekilde inceleyecek cesarete sahip olacağına inanmak istiyoruz."