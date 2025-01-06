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        İstanbul'da bir garip olay! Çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!

        İstanbul Kağıthane'de çalışır halde bırakılan çamaşır makinesi bir evin kapısının açılmasını engelledi. Akıllara durgunluk veren olayda evlerine giremeyen iki kişi itfaiyeden yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:44
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        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
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        Kağıthane'de iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra evden çıktı. Akşam saatlerinde bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeden yardım istedi.

        DHA'nın haberine göre Camdan eve giren itfaiye erinin yaptığı kontrollerde, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiği ve kapının açılmasını engellediği ortaya çıktı. Olayı duyan çevre sakinleri "Çamaşır makinesi yürümüş" diyerek kahkahaya boğuldu.

        Olay, dün saat 19.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Günay Köroğlu ve Eren Kavak, çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Akşam saatlerinde eve geri dönen iki arkadaş evin kapısını bir türlü açamadı. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan iki arkadaş bu kez de içeri girmek için çaba sarf etti. İçeri giremeyeceklerini anlayan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

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        İTFAİYE ERİ CAMDAN GİRİP KAPIYI AÇTI

        İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla 4. kata çıktı. İtfaiye kapısı açılmayan daireye camdan girmeyi denedi. Daireye camdan giren itfaiye eri yaptığı kontrollerde çamaşır makinesinin sıkma yaptığı sırada titreşimle yerinden oynayarak daire kapısının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini belirledi. İtfaiye erinin makineyi kapının önünden çekmesi sonrasında iki arkadaş evlerine girebildi.

        "ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜMÜŞ"

        Olayı duyan bir mahalle sakini, "Evin sahibi çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıkınca çamaşır makinesi yürüyüp kapının önünü engellemiş. Onun içinde itfaiyeyi çağırmışlar. Titreşimle çamaşır makinesi yürümüş. Sonra ekipler geldi. Camdan girip çamaşır makinesini yerine koymuşlar" dedi. Vatandaş o anları anlatırken kahkahaya boğuldu. İki arkadaş ise çamaşır makinesinin çalışırken titreşimle, önüne geldiği kapının açılmasını engellediğini anlattı.

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