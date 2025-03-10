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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlıktan Bakan Şimşek hakkındaki habere yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki habere yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, medyada yer alan "Bakan Şimşek: "Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok" başlıklı habere yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:13
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        Bakanlıktan Bakan Şimşek hakkındaki habere yalanlama
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki habere yalanlama geldi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış, ihracatçılarımızın gündeme getirdiği konuları dinlemiş ve kapsamlı yanıtlar vererek karşılıklı istişarelerde bulunmuştur.

        Söz konusu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Sayın Bakanımıza atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir.

        Sayın Bakanımız, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Uygulanan para politikasının özünün Türk Lirası’nın değerlenmesine odaklanmadığını belirten Sayın Bakanımız, Türk Lirasına artan ilginin doğal olarak kurda reel bir değerlenme oluşturduğunu vurgulamıştır.

        Bu çerçevede, basına kapalı bir toplantının içeriği bağlamından koparılarak çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiş ve verilen mesajların doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberle kamuoyu yanıltılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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