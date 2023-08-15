Bakanlıktan belgesel yapımlara destek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 42 belgesel film yapım projesine toplam 6 milyon 750 bin lira destek sağlama kararı alındı

Türkiye'de nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde ve sektörün bu alanda gelişmesinde önemli rol oynayan destekler, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve sinema meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda belirleniyor.

Bu yıl 178 adet belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurulun 42 proje için sağladığı 6 milyon 750 bin lira tutarındaki destek, bu alanda bugüne kadar verilen en yüksek tutar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 2023 için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek sağlanmıştı.

Bakanlık tarafından bu yıl ayrıca, 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek kararı alınmıştı. Böylelikle 2023'te sinema sektörüne aktarılan destek 26.4 milyon TL’ye ulaştı.

Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısı ise ağustos ayının sonunda gerçekleştirilecek.