Bakırköy'de 15 katlı binada yangın paniği

Bakırköy'de bir sitede bulunan apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı Hanımeli Çiçeği Sokak üzerinde bulunan bir sitede 15 katlı apartmanın 13. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede büyük çaplı hasar oluşurken, yangın nedeniyle çok sayıda site sakini panikle bahçeye indi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.