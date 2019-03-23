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İstanbul Bakırköy'de yol verme tartışması nedeniyle bir sürücü, ambulans şoförüne saldırdı. Uzun süre ambulans şoförünü darp eden sürücü çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından araca binip olay yerinden uzaklaştı.
DHA'nın haberine göre olay, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde geçen perşembe akşamı saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Ambulans sürücüsü İbrahim Kara ile iki sağlık personeli nakil olacak bir hasta için yola çıktı. İddialara göre ambulans Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi. Bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü aracını biraz ileri aldıktan sonra aracından indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya neden yol vermedin diyerek tepki gösterdi. Kara ise hasta almaya gittiğini söyledi.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Sürücü cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı. Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından, sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, nakil olacak hasta için başka bir ambulans sevk edildi. Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan B.K. adliyeye sevk edildi. B.K.'nın savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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