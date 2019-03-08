'El kol hareketi yapıp, küfür etti'

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk dün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Kavruk, olay günü olan 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09.10 sıralarında ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastasını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti.
"ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM"
Kavruk ifadesinde, "E-5 yolunu takiben geldiğim Merter Köprüsünde önümde aracı ile seyreden M.E.Y., ambulansımızın tepe lambasının yanmasına ve ara sıra sirenlerinin çalışmasına rağmen ısrarlı bir şekilde yol vermeyerek ayrıca yaptığı el ve kol hareketleriyle yanı sıra küfürlü hareketler yapıp trafikte önümde diğer araçların yer vermeleri suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip daha sonra gideceğim Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nin yönündeki İncirli Caddesi'nde aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponumun dibine kadar yanaşmış olup ancak tamponuma dokunmamıştır. Belirttiğim nedenlerle tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp ayrıca yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Şüpheli ile uzlaşmak istemiyorum" dedi.
"PİŞMANIM" DEMİŞTİ
Adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan M.E.Y. (23) hakimlik ifadesinde, "Ben evden çıktım, işe gitmek için E-5 yoluna bağlandım. Araç patronuma aittir. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim" demişti
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.