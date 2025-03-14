Bakırköy'de kentsel dönüşüm başlıyor

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden oy birliği ile geçti. Söz konusu imar planları, Bakırköylülerinin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1999 depreminin ardından Bakırköy’ün kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planları 25 yıldır çeşitli gerekçelerle reddediliyordu. İlk olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Meclisi'nde onaylanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planının ardından, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak, Bakırköy Belediye Meclisi'nde geçti. İBB Meclis gündemine taşınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bugün oy birliğiyle kabul edildi.

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"25 YILLIK HASRETİ BİR YILDA BİTİRDİK"

Kabul edilen planların Bakırköylülere hayırlı olması dileklerini ileten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu şunları söyledi:

"25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik. Meclisimizde onaylanan bu imar planları sayesinde, 220 bin kişinin yaşadığı Bakırköy’ü deprem dirençli bir ilçeye dönüştürme mücadelemizde artık çok daha güçlüyüz.

Bu karar depremde riskli bölgelerden biri olan Bakırköyümüzün olası bir Marmara depremi öncesinde yenilenmesi açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Bakırköylüler artık rahat bir nefes alacaktır. 1 yıl gibi kısa bir süreçte önce 1/5000’lik İmar Planlarımızı ardından bugün de 1/1000’lik İmar Planlarımızı onayladık ve bugün Bakırköylü komşularımıza kentsel dönüşümün müjdesini verdik.

Bu süreçte emeği geçen, Bakırköy Belediyemiz çalışanlarına, Bakırköy Belediye Meclisimize, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımıza, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuza, siz değerli meclis üyelerimize ve sürecin başından bu yana büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum."

7 MAHALLEYİ KAPSIYOR

Kabul edilen imar planları sayesinde Bakırköy'ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşümün önündeki engeller ortadan kalkmış oldu.