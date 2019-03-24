Bakırköy'de Nevruz kutlandı

Bakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.



HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı.

Saat 12.00'de başlayan etkinlik için alana girişler devam ederken, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da arama yapıldı. Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi. Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı mevkilere TOMA'lar konuşlandırıldı.

Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.





Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu. Programda konuşmalar yapıldı, müzik eşliğinde halay çekildi.



Saat 16.00'dan sonra dağılımın başladığı pazar yerinin üzerinde, zaman zaman polis helikopterinin dolaştığı da görüldü.