Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine ilerleyen Abdülkadir Ç'nin kullandığı TIR, Marmaray üst geçidine çarparak devrildi.
DEVRİLEN TIRDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekipler, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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