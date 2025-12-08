'Her Şeyin Başı Merkür' filminin Azerbaycan galası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Saadet Yusifova, Türkiye Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Azerbaycan Cumhuriyeti Film Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Qurban Primov ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kobal, filmin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

REKLAM

BİROL GÜVEN: EN YAHŞİ İŞ BİRLİKLERİ YAPTIĞIMIZ ÜLKE KARDEŞ AZERBAYCAN

Gösterim öncesi Azerbaycanlı sinemaseverleri selamlayan Birol Güven; "Çok fazla ülkeyle etkinlikler yapıyoruz ancak bizim en verimli çalıştığımız, en yahşi iş birlikleri yaptığımız ülke kardeş Azerbaycandır. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. 2026’da daha çok iş birliği ve ortak yapımlar yapmayı diliyorum’ dedi.

SİNEM KOBAL: BURADAKİ SICAKLIĞI UNUTAMAM

Azerbaycan’da büyük bir sevgi seliyle karşılandığını belirten güzel oyuncu Sinem Kobal ise "Öncelikle sinemaya katkı sağlayan böyle günlerin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bakü’de olmak ve böyle coşkulu bir seyirciyle buluşmak benim için büyük bir mutluluk. Burada hissettiğim sıcaklık unutulmaz.Umarım filmimizi izledikten sonra yüzünüzde bir gülümsemeyle çıkarsınız" dedi.