Balat çetesi çöktüğü yerler için kiralık ilanı vermiş

Çıkan tartışmada içeri alınmayan kişiler arasında yer alan Mesut B., güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Bunun üzerine yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki arkadaşı ile kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Çok konuşulan bu dehşet görüntülerin ardından, aynı mekan aynı gece silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Yaşanan bu olaylarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ilk olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01.30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

BALAT ÇETESİ ÇIKTI

Tüm bu olaylar yaşanırken Organize Şube Müdürlüğü ekipleri bambaşka bir çalışma yapıyordu. Bu çalışma, gece kulübünde yaşanan dehşet görüntülerinde yer alan Mesut B. ile ilgiliydi. Mesut B., Balat semtinde gayrimüslim kişilere ait iş, ev ve arsalara yasa dışı el koyan “Balat çetesi”nin lideriydi. Gece kulübünde yaşanan olayda yanında olan Recep Ç. de yardımcısıydı.

BİR AY SONRA OPERASYON YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Balat çetesine operasyon düzenlendi. Mesut B. ve çetesi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Mesut B. ile önemli adamları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardımcısı Recep Ç. ise yakalanamadı. Şüphelinin aranmasına devam ediliyor.