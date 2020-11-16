Yakalanmamak için yuttuğu uyuşturucu endoskopi ile çıkartıldı

Baldızına laf atıp, boğazını kestiler 0:00 / 0:00

İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen kavgada, baldızına laf atanlarla tartışan Fırat Kölemen, boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay geçen cumartesi günü, Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kölemen (35),çalıştığı iş yerinden izin alarak baldızı Vade B. ile Saklıkent Sitesi önünde buluştu. Bu sırada yanlarına gelen Adem A. ve Batuhan D., Vade B.'ye laf attıkları iddiasıyla, Kölemen ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Batuhan D., yanında taşıdığı bıçakla Fırat Kölemen'i boğazından, Vade B.'yi ise ayağından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İki çocuk babası Kölemen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PİLAV DAĞI ETEKLERİNDE YAKALANDILAR

Bıçaklı saldırganlar olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı'na kaçtı. Bölgeyi abluka altına alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi Pilav Dağı'nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti işledikleri öne sürülen 2 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelileri Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Batuhan D.'nin mahkemeye verdiği ifadede, "Hasbelkader bıçağı savurdum; öldürmek için vurmadım" dediği öğrenildi.