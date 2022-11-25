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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

Endonezya'nın dünyaca bilinen ve en çok turist çeken adası Bali, iklimi, doğal yapısı, tapınakları, tarihi mekanları ve turizm merkezleriyle her yıl çok sayıda yerli ile yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor

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  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Endonezya'daki binlerce adadan birisi olan Bali'ye, her mevsim tercih edilen turizm destinasyonlarıyla dünyanın birçok yerinden turist geliyor. Doğal film platosu görüntüsündeki ada, turistik mekanlarıyla da gözde balayı güzergahları arasında yer alıyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Okyanus dalgalarında sörf yapmak isteyenlerin de tercih ettiği Bali'de ayrıca doğa yürüyüşü için mekanlar, yoga ve SPA merkezleri bulunuyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    KÜLTÜREL MERKEZ UBUD

    Adanın en fazla turist çeken yerleşim yeri Ubud, kültürel bir merkez olarak öne çıkıyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Küçük çiftlikleri, pirinç tarlaları ve turistik konaklama mekanlarıyla ünlü Ubud'daki önemli noktalardan birisi de Kutsal Maymun Ormanı Koruma Alanı. Orman, turizme katkısının dışında yerel halkın ruhani yaşamında da önemli bir yer tutuyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    115 ağaç türünün bulunduğu Ubud Maymun Ormanı'nda bazı ağaçlar kutsal kabul ediliyor ve dini ritüellerde kullanılıyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Ormanda çok sayıda uzun kuyruklu Bali maymunu bulunuyor. Muz, papaya yaprağı, mısır, salatalık, Hindistan cevizi ve diğer yerel meyvelerle beslenen maymunlar, ormanı ziyaret edenler tarafından günlük yaşamlarında yakından gözlemlenebiliyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    FİLLERLE YAKIN TEMAS

    Ubud'da Taro köyündeki Fil Safari Parkı ise turistlere farklı bir deneyim sunuyor. Girişimci Nigel Mason tarafından 1997'de oluşturulan özel park, Endonezya'nın Sumatra bölgesinde yaşanan kuraklık ve kaçak avlanmadan kurtarılan fillere ev sahipliği yapıyor. 6 filin dünyaya geldiği parkta şu an 31 fil bulunuyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Yaklaşık 4 hektarlık bir alana kurulu botanik bahçe, fillerle insanların yakın temas kurmasına olanak sağlıyor. Eğitilen filler, ziyaretçileri çiçeklerle karşılayıp selamlıyor. Göle girerek serinleyen filler ile yeni doğanların eğlenceli anları da görülebiliyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    DİNİ SEMBOLLER, RİTÜELLER

    Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da, nüfusun yaklaşık yüzde 2'si de Hinduizm inancını taşıyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Bali'de nüfusun büyük oranını ise Hindular oluşturuyor. Bu nedenle Hinduizm kültürünün dinsel ritüelleri ve sembollerine kentin her yerinde rastlanabiliyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Farklı şekil, ebat ve tasarımlardaki heykellerin önüne günün belirli saatlerinde, "kötü niyetli varlıkları kovmak ve hoş kokularla tanrıları onurlandırmak" isteyenler tarafından dualarla sunumlar gerçekleştiriliyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

    Bazı turistler, yöresel kıyafetler giyerek tapınaklarda meditasyon yapıyor.
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor
  • Bali Adası her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

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