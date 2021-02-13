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Balık mezadında 'vali' sürprizi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sabahın ilk saatlerinde balıkçı barınağı içinde yer alan Balık Hali’ni ziyaret etti. Vali Sonel, balık mezadından 3 kasa balık satın aldı.

Balık mezadında 'vali' sürprizi - HABERLER
İHA

Kumbaşı Balıkçı Barınağı içinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Balık Hali’nde, balık komisyoncuları ile balıkçı esnafı arasında her sabah saat 05.00’te yapılan balık mezadına katılan Vali Tuncay Sonel, balıkçı esnafının ekmek mücadelesine yakından tanık oldu.

Sabah saat 05.00’te başlayan balık mezadına katılmak, rızkını kazanacağı balığı alabilmek için sabahın erken saatlerinde Balık Hali’ne gelen balıkçı esnafı, Vali Tuncay Sonel’i karşılarında görünce hem şaşırdılar, hem de mutlu oldular.

Balıkçı esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulunan Vali Sonel, esnaflarla samimi bir ortamda sohbette bulundu. Yapılan mezat hakkında bilgi aldı.

Balıkçıların karşılaştığı sorun, sıkıntı ve taleplerini de dinleyen Vali Sonel, “Sabahın bu saatlerinde ekmeğinin, rızkının peşinde olan balıkçı esnafımız, bizim baş tacımızdır. İstedim ki sizlerle birlikte bu ortamı paylaşayım. Sizler, evinize ekmek götürmek için sabahın erken saatlerinde burada rızkınızı arıyorsunuz. Balığın durumuna göre bazen seviniyorsunuz, bazen de üzülüyorsunuz. Sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Kapımız sizlere her daim açıktır. Bize düşen ne varsa seve seve yapmaya hazırız” diye konuştu.

BALIK HALİNDE BİR İLK

Sabahın alacakaranlığında Vali Tuncay Sonel’i karşılarında gören balıkçı esnafı ise, “Bunca yıllık esnafız, hayatımızda ilk defa balık halinde bir vali görüyoruz. Bizi çok şaşırttınız Sayın Valim. Sizleri çok yakından takip ediyoruz. Güzel işler, güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ama buraya geleceğiniz hiç aklımıza gelmedi. Bizleri çok mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun. Sabahın bu saatinde yaptığınız bu ziyaret, bize verdiğiniz değeri gösterir. Allah ne muradınız varsa versin” diyerek, duygularını dile getirdiler.

Balık Hali’nde saat 05.00’te başlayan balık mezadına kendisi de katılan Vali Sonel, 3 ayrı balık komisyoncusundan 3 kasa çeşitli balık satın aldı.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Balık Hali binasını da gezerek, binada verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tuncay Sonel’in Balık Hali’ne yaptığı ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da eşlik etti.

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