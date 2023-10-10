Beykoz Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre Beykoz Riva Sahili'ne dün balık tutmak giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer, şiddetli rüzgarın da etkisiyle oluşan dalgalara kapılarak kayboldu.

Gece boyunca helikopter destekli süren çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

REKLAM Çalışmalar sürerken, 41 yaşındaki Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Fatih Yastıkkaya için ise arama çalışmaları sürüyor.