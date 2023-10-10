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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Riva'da balık tutarken dalgalara kapıldılar! - En son haberler

        Riva'da denizde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

        İstanbul'da Riva Sahili'nde balık tutarken dalgalara kapılan Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Kahreden olayda Fatih Yastıkkaya'nın bulunması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:28
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        Balık tutarken dalgalara kapıldılar!
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        Beykoz Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre Beykoz Riva Sahili'ne dün balık tutmak giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer, şiddetli rüzgarın da etkisiyle oluşan dalgalara kapılarak kayboldu.

        Gece boyunca helikopter destekli süren çalışmalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

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        Çalışmalar sürerken, 41 yaşındaki Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Fatih Yastıkkaya için ise arama çalışmaları sürüyor.

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