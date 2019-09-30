Bal\u0131kesir\u2019in Ayval\u0131k il\u00e7esinde, Ayval\u0131k Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, baz\u0131 ki\u015filerin \u015fi\u015fme botla denize a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti. B\u00f6lgeye giden ekipler, aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu 23 \u00fc G\u00fcney Afrika, 5 i Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 2 si Yeni Zelanda uyruklu olmak \u00fczere 30 ki\u015fiyi yakalad\u0131. Alt\u0131nova Jandarma Karakol Komutanl\u0131\u011f\u0131na getirilen g\u00f6\u00e7menlerin, i\u015flemlerinin ard\u0131ndan \u00c7anakkale G\u00f6\u00e7 \u0130daresi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6nderilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u00a0