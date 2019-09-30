Edinilen bilgiye göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 00.30’dan sabah 09.00’a kadar gerçekleştirilen operasyonlarda, Suriye, Somali, Güney Afrika, Filistin, Afganistan olmak üzere toplam 179 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. En son yakalan 8 kişilik grubun kullandığı bir şişme bot da Çeşme İskelesi'ne çekilerek bağlandı.

Ayrıca atıl durumda bulunan eski Alman Tatil Köyü'nde de, denize açılma hazırlığı yapan 45 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

BALIKESİR'DE DE 34 GÖÇMEN YAKALANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otobüsü durdurdu.

Otobüste Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla M.İ. ve E.B.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ile E.B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.