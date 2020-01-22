Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Ekipler, burada Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan grubun geçişini organize ettiği öne sürülen Ş.A. gözaltına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, gıda, tıbbi malzeme ve giyecek yardımı yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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