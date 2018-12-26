Balıkesir'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Balıkesirliler tarafından araştırılıyor. Balıkesir Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Balıkesir'deki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Balıkesir'da okullar kaç gün tatil edildi? Balıkesir'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

BALIKESİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Balıkesir Valiliği de Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Balıkesir Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Balıkesir'de yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

BALIKESİR HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 3 3 70 14 42 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 1 1 77 10 30 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -1 -4 82 8 20 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 -3 -6 82 8 17 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -3 -5 77 6 16 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 -2 -2 78 2 12 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 3 3 66 7 18 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 5 5 61 13 30 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 3 3 75 7 30 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 1 1 88 8 17 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 -1 -3 91 6 16

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