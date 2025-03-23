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        Balıkesir'de orman yangını

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:23
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        Balıkesir'de orman yangını
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        Balıkesir Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi.

        Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su ikmal araçlarının da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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