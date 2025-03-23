Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor
Balıkesir Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi.
Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su ikmal araçlarının da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.