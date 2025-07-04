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        Haberler Gündem Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 00:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:53
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Enver Güreli Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Özdemir'e (60) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Özdemir'in öldüğünü belirledi.

        Özdemir'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle Enver Güreli Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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