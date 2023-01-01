Teselli ikramiyesi ne kadar 2023?

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AA

Balıkesir'in Havran ilçesinde, banyoda su ısıtmak için kullandığı piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; kırsal Büyükdere Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşayan Ahmet Emir Dönmez (38), banyoya girdikten sonra su ısıtmak için piknik tüpünü kullandı.

Oğullarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine içeri giren anne ve babası, Dönmez'i hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dönmez'in öldüğünü belirledi.

Suyun ya da banyoda oluşan buharın ateşi söndürmesi sonucu piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Dönmez'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.​​​​​​​

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.