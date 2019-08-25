Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Havran Eğmir Mahallesi’nde araziye uyuşturucu ekip silahla nöbet tutulduğuna dair bilgi alarak operasyon başlattı.
Narkotik köpeği Piyon’un da katıldığı operasyonda şüpheliler A.T, İ.E ve İ.K.’nın evleri ile ormanlık arazide yapılan aramada 170 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 141 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler A.T, İ.E ve İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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