Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda, 12 parça halinde 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 cam aparat ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.