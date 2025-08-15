Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda, araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 18 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan M.E.K, B.G. ve V.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.