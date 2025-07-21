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        Haberler Gündem Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 03:08 Güncelleme: 21.07.2025 - 03:08
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        Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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        Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde, Hüseyin A. (75) idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki otomobil ve Murat Ç. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken araçlardaki 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ayşe Ç'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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