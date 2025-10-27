Balıkesir'deki deprem sonrası uçaklara deprem uyarısı
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist kontrolü için uçuş trafiği kısa bir süreliğine durdu.
Giriş: 27.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:43
Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. Pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği dururken, iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı.
