10 | 30

"Üretim iki aşamadan gerçekleşiyor yavru ve anaç olarak. İlk önce kış aylarında kolektörlerimizle midyelerin püsküllü halatlara tutunmasını sağlıyoruz. Sonra belli bir boya gelince önce yavru hasadı yapılıyor. Daha sonra bunların ekimi gerçekleşiyor. Bir midye tam olgunluğa 18 ayda ulaşıyor. Kış aylarında yavruyu topluyoruz, onları ekim yapıyoruz. İlk bahardan sonra da kış ayları başına kadar hasadımız sürüyor."