Balıkesir Erdek'teki midye tarlasında hasat sürüyor
13.08.2018 - 14:47 | Güncelleme: AA
Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde midye hasadı devam ediyor. Sokak lezzetleri arasında yaygın olarak tüketilen midye, Marmara Denizi'ndeki çiftliklerde deniz üzerindeki dubalara bağlı dibe doğru 10-15 metre uzayan püsküllü halatlara ekildikten 18 ay sonra tam olgunluğa ulaşıyor
1
1|30
Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan midyenin hasadı sürüyor.
2
2|30
AA'nın haberine göre sokak lezzetleri arasında yer alan, içerisine baharatlı pirinç pilavı doldurularak tüketilen midye, 18 ay sonra tam olgunluğa ulaşınca hasat ediliyor.
3
3|30
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi.
4
4|30
Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı.
5
5|30
Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
6
6|30
"Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Üniversite kanallarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ülke olarak bunu geliştirebilirsek su ürünleri konusunda ilerleriz. Sadece balıkçılıkla değil, midye ve diğer üretimlerle su ürünleri ihracatımızı yükseltiriz."
7
7|30
"Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında. Bu tüketim genellikle sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midyelerden oluşuyor. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya arz etmek ve halkımızın sağlıklı midye tüketmesini sağlamak."
Uzunoğlu, midyenin suyu süzerek beslendiği için su kalitesini iyileştirdiğini anlatarak, "Doğaya zarar vermeden ekolojik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz. Midye, tamamen suyu süzerek sudaki planktonik organizmalarla besleniyor. Erdek'te yaptığımız araştırmalarda deniz suyunun temiz olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
9
9|30
Son teknolojiyle üretim yaptıklarını belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:
10
10|30
"Üretim iki aşamadan gerçekleşiyor yavru ve anaç olarak. İlk önce kış aylarında kolektörlerimizle midyelerin püsküllü halatlara tutunmasını sağlıyoruz. Sonra belli bir boya gelince önce yavru hasadı yapılıyor. Daha sonra bunların ekimi gerçekleşiyor. Bir midye tam olgunluğa 18 ayda ulaşıyor. Kış aylarında yavruyu topluyoruz, onları ekim yapıyoruz. İlk bahardan sonra da kış ayları başına kadar hasadımız sürüyor."
11
11|30
Uzunoğlu, midyenin iç piyasaya kilogram bazında 4-12 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yurt dışına ise işleyip 5-6 avrodan satıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi bir girdi aslında. Ülkemiz kazanıyor, milli yatırımcı kazanıyor." dedi.
12
12|30
"SAĞLIKLI BİR ÜRETİM GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ"
Midye çiftliğinde dalış gerçekleştiren ünlü sualtı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan da Erdek Körfezi ile ilgili daha önce kitap çalışması yaptıklarını anımsattı.
13
13|30
Ceylan, şimdi de sualtı yaşamını tanıtım filmiyle aktaracaklarını dile getirerek, "Midyeyi çok severim. Midyelerin içinde dalış yapıp yüzmek, çekim gerçekleştirmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.
14
14|30
Dalış ekibinde yer alan Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Murat Kulakaç da 32 yıldır aktif dalgıçlık yaptığını söyledi.
15
15|30
Kulakaç, Bandırma ve Erdek körfezlerinde uzun süredir araştırma yaptıklarını anlatarak, "Midyeler deniz suyunu süzerek temizliyor. Deniz temizliğine katkısı olan bir canlı türü." ifadelerini kullandı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.