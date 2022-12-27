Borç- alacak tartışmasında bıçakla öldürüldü; olay kamerada

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Ayhan Sargut, borçalacak nedeniyle tartıştığı Erol Ç. (62) tarafından bıçakla öldürüldü. Kaçmaya çalışan şüpheli çevredekiler tarafından yakalanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğanyemez Mahallesi, Kurşunlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borçalacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Ç. ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Ç., yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı. Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Ç. ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Ç.'yi gözaltına aldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; ikili arasında çıkan kavganın ardından Erol Ç.'nin yanında getirdiği bıçakla Sargut'u defalarca bıçaklayıp, kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-12-27 18:34:50



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