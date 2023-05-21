Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Hatice DAĞLI / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Burak Şeker, Mehmet Kısal, Gökhan Barcın
BANDIRMASPOR: Gkelios Mulumba, Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 89 Engincan Duman), Soukou, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 82 Terzic), Emir Şenocak (Dk. 57 Aksel Aktaş), Emre Kaplan (Dk. 89 İsmet Kayahan Eren)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nurallah Aslan Rahman Buğra Çağıran (Dk. 41 Bangoura), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Ikic (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Doukara (Dk. 86 İlker Karakaş), Enes Keskin, Özgür Çek, Muhammed Himmet Erktürk (Dk. 86 Erkan Eyibil), Uğur Akdemir, Abdullah Durak (Dk. 56 Akabueze)
GOLLER: Dk. 21 Soukou (Bandırmaspor), Dk. 53 Abdullah Durak (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Emre Kaplan (Bandırmaspor), Rahman Buğra Çağıran, Muhammed Himmet Erktürk, Doukara, Akabueze, Erkan Eyibil (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından son haftaya küme düşme tehlikesiyle giren Gençlerbirliği, ligde kalmayı başardı.
21´inci dakikada Bandırmaspor atağında Gençlerbirliği kalecisinin hatalı çıkışını değerlendiren Soukou topu filelerle buluşturdu: 1-0.
53´üncü dakikada Gençlerbirliği´nin kazandığı penaltıda Abdullah Durak topu sol köşeye atarak filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-05-21 18:22:24
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